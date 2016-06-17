الاعتقال

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإدانة القضاء الفرنسي لثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري على خلفية مقتل الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر

الاعتقال

بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.. النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل...

الاختفاء القسري

المواطن نوار سليم شاتوري مختفٍ قسرياً منذ عام 2013

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إدانة لقتل النظام السوري الطبيب مجد كم ألماز تحت التعذيب بعد إخفاء قسري استمر قرابة ثمانية أعوام

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مقتل الطفل مالك أنس داؤودية على يد قوات النظام السوري

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الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان تنظمان فعالية لإطلاق تقرير مشترك عن الإنجازات والنقاط العمياء في مساعي المحاسبة

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رسالة مشتركة من منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا السورية: طلب توفير ترجمة فورية باللغة العربية أثناء الإحاطة الرسمية في الدورة ١٤١ للجنة المعنية بحقوق...

التقارير المواضيعية

عدالة بالترقيع في سوريا؟

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دعوة: جهود المحاسبة بعد 13 عاماً من الفظائع في سوريا

التقارير

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الأسلحة

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أحدث المقالات

توثيق مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات و15 ضحية بسبب التعذيب في أيار في سوريا

التقارير الشهرية
32 % من ضحايا شهر أيار قضوا بسبب التعذيب اللغات متاح بالـ English عربي   بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل): لاهاي - قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان...

الحكومة السورية المؤقتة تكرِّس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا

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يجب إلغاء القرار 29 وعدم التدخل بالقوة في عمل النقابات اللغات متاح بالـ English عربي   الثلاثاء 14/ أيار/ 2024، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة...

إدانة لقتل النظام السوري المواطن جمال المتني وإخفائه قسرياً لقرابة ثلاثة أعوام وتسجيله متوفى في دوائر السجل المدني

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الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للإدارة الأمريكية إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري لقتله مواطن أمريكي تحت التعذيب اللغات متاح بالـ English عربي   جمال...

لبنان: مئات آلاف اللاجئين يواجهون خطر الترحيل المُحدِق

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اللغات متاح بالـ English عربي   شدّدت سبع منظّماتٍ في بيانٍ صدر في 16/ أيار/ 2024 على أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين...

الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإدانة القضاء الفرنسي لثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري على خلفية مقتل الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر

الاعتقال
على دول العالم المضي قدماً لتحقيق العدالة لما لا يقل عن 15087 ضحية قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لدى النظام السوري اللغات متاح بالـ English ...

بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.. النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل...

الاعتقال
على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري اللغات متاح بالـ English عربي   لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق...
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أهدافنا

تهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

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من نحن

الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

تواصل معنا:[email protected]

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