التقارير
البيانات
الأسلحة
المقررون الخواص في الأمم المتحدة
اشتراك
أحدث المقالات
توثيق مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات و15 ضحية بسبب التعذيب في أيار في سوريا
32 % من ضحايا شهر أيار قضوا بسبب التعذيب اللغات متاح بالـ English عربي بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل): لاهاي - قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان...
الحكومة السورية المؤقتة تكرِّس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا
يجب إلغاء القرار 29 وعدم التدخل بالقوة في عمل النقابات اللغات متاح بالـ English عربي الثلاثاء 14/ أيار/ 2024، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة...
إدانة لقتل النظام السوري المواطن جمال المتني وإخفائه قسرياً لقرابة ثلاثة أعوام وتسجيله متوفى في دوائر السجل المدني
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تجدد دعوتها للإدارة الأمريكية إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري لقتله مواطن أمريكي تحت التعذيب اللغات متاح بالـ English عربي جمال...
لبنان: مئات آلاف اللاجئين يواجهون خطر الترحيل المُحدِق
اللغات متاح بالـ English عربي شدّدت سبع منظّماتٍ في بيانٍ صدر في 16/ أيار/ 2024 على أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين...
الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإدانة القضاء الفرنسي لثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري على خلفية مقتل الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر
على دول العالم المضي قدماً لتحقيق العدالة لما لا يقل عن 15087 ضحية قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لدى النظام السوري اللغات متاح بالـ English ...
بعد مرور ستة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية.. النظام السوري قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً بسبب التعذيب واعتقل ما لا يقل...
على كافة الدول الأعضاء في المحكمة قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع النظام السوري اللغات متاح بالـ English عربي لاهاي – أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق...